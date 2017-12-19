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Украина
Украинская экономика столкнется с серьезными проблемами в 2019-2020 годах – эксперт
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    Украинская экономика столкнется с серьезными проблемами в 2019-2020 годах – эксперт

    1:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 2:30  19 Декабря 2017
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    Украинская экономика столкнется с серьезными проблемами в 2019-2020 годах – эксперт

    Киев, 19 декабря. Ближайший год положение в экономике на Украине будет относительно спокойным, но следующие два года могут привнести множество серьезных проблем, отметил экономист Виктор Скаршевский на пресс-конференции в Киеве.

    «Если посмотреть, что ожидает Украину в ближайшие 2-4 года, то на этом фоне 2018 год выглядит оптимистичным, потому что 2018 год Украина переживет», – заявил эксперт.

    По его словам, внешние выплаты в наступающем году составят около семи миллиардов долларов. В то же время, размер золотовалютных резервов составит 19 миллиардов долларов. Украина столкнется с девальвацией и ростом цен, но существенных проблем наблюдаться не будет.  

    «А вот дальше, в 2019-2020 года, экономику ожидают очень серьезные проблемы. Экономические факторы – выплата уже порядка 9 млрд. долл. по внешним платежам. Тут уже золотовалютные резервы не помогут», – продолжил эксперт.

    Как отметил Скаршевский, на Украине резко ухудшиться внешнеэкономическая конъюнктура, а также начнется президентская и парламентская избирательные кампании. Год «социального популизма», по его словам, приведет к ускоренной инфляции и девальвации, что вызовет ряд серьезных проблем.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщал, что Украина стала мировым лидером по проблемным кредитам.

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #экономика #инфляция #девальвация #эксперт #скаршевский
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