Украинская экономика столкнется с серьезными проблемами в 2019-2020 годах – эксперт

Киев, 19 декабря. Ближайший год положение в экономике на Украине будет относительно спокойным, но следующие два года могут привнести множество серьезных проблем, отметил экономист Виктор Скаршевский на пресс-конференции в Киеве.

«Если посмотреть, что ожидает Украину в ближайшие 2-4 года, то на этом фоне 2018 год выглядит оптимистичным, потому что 2018 год Украина переживет», – заявил эксперт.

По его словам, внешние выплаты в наступающем году составят около семи миллиардов долларов. В то же время, размер золотовалютных резервов составит 19 миллиардов долларов. Украина столкнется с девальвацией и ростом цен, но существенных проблем наблюдаться не будет.

«А вот дальше, в 2019-2020 года, экономику ожидают очень серьезные проблемы. Экономические факторы – выплата уже порядка 9 млрд. долл. по внешним платежам. Тут уже золотовалютные резервы не помогут», – продолжил эксперт.

Как отметил Скаршевский, на Украине резко ухудшиться внешнеэкономическая конъюнктура, а также начнется президентская и парламентская избирательные кампании. Год «социального популизма», по его словам, приведет к ускоренной инфляции и девальвации, что вызовет ряд серьезных проблем.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщал, что Украина стала мировым лидером по проблемным кредитам.