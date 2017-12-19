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Жириновский рассказал, что сделал бы с Украиной, будь он президентом РФ в 2014 году
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    Жириновский рассказал, что сделал бы с Украиной, будь он президентом РФ в 2014 году

    1:51  19 Декабря 2017  /обновлено: 2:06  19 Декабря 2017
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    Жириновский рассказал, чтобы сделал с Украиной, будь он президентом РФ в 2014 году

    Москва, 19 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире российского ТВ, что ввел бы войска на территорию Украины, если бы был президентом РФ в 2014 году.

    Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что если бы он занимал пост президента России в 2014 году, позвонив Виктору Януковичу, он бы посоветовал оставаться ему в Харькове, а сам бы «послал туда дивизию». 

    По мнению политика, на Украине до сих пор ждут прихода российских войск.

    «Русские только ждут, чтобы появились русские танки. И с цветами, хлебом и солью будут нас встречать. А мы их бросили. Американцы давно бы уничтожили Украину, если бы там погибло три солдата», — сказал Жириновский.

    Жириновский рассказал, чтобы сделал с Украиной, будь он президентом РФ в 2014 году

    Ранее председатель ЛДПР в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, как можно победить коррупцию на Украине

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #жириновский
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