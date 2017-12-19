Жириновский рассказал, что сделал бы с Украиной, будь он президентом РФ в 2014 году

Москва, 19 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире российского ТВ, что ввел бы войска на территорию Украины, если бы был президентом РФ в 2014 году.

Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что если бы он занимал пост президента России в 2014 году, позвонив Виктору Януковичу, он бы посоветовал оставаться ему в Харькове, а сам бы «послал туда дивизию».

По мнению политика, на Украине до сих пор ждут прихода российских войск.

«Русские только ждут, чтобы появились русские танки. И с цветами, хлебом и солью будут нас встречать. А мы их бросили. Американцы давно бы уничтожили Украину, если бы там погибло три солдата», — сказал Жириновский.

Ранее председатель ЛДПР в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, как можно победить коррупцию на Украине.