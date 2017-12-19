Азаров отметил интересный поворот в деле Януковича

Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Facebook прокомментировал ситуацию с «коктейлем Молотова», принесенным на рассмотрение дела бывшего украинского президента Виктора Януковича.

«На судебном фарсе против Януковича его адвокаты принесли и поставили на стол рядом с прокурором бутылки с зажигательной смесью Молотова. Прокурор испугался и заявил суду требование убрать эти предметы из зала суда, т.к. они создают опасность для жизни участников заседания. Но ведь несколько дней тому назад именно он утверждал, что «это предметы мирного наступления»», — говорится в сообщении Азарова в социальной сети.

Он отметил, что судьи не стали оценивать опасность данных предметов, что является для него вполне ожидаемым действием, так как тогда бы рассыпался основной тезис обвинения о мирном характере. который носили протесты на Майдане.

Азаров подчеркнул, что случившееся стало интересным поворотом в деле экс-президента.