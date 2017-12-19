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Армия Сирии получила противотанковые пушки «Рапира»
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    Армия Сирии получила противотанковые пушки «Рапира»

    1:11  19 Декабря 2017  /обновлено: 4:05  19 Декабря 2017
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    Армия Сирии получила противотанковые пушки «Рапира»

    Дамаск, 19 декабря. Войска Сирии получили в свое распоряжение 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Отмечается, что впервые они были замечены в районе Северной Хамы.

    Ранее однозначного подтверждения того, что САА применяет данные орудия, не было. Однако последние фотографии, появившиеся в Сети демонстрируют, что сирийские подразделение обладают некоторым количеством этих орудий.

    МТ-12 «Рапира» является российским противотанковым орудием, разработанным в Советском союзе. Хотя данное орудие и является противотанковым, оно может выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение как живой силы, так и укреплений противника. Дальность выстрела орудия составляет до 8 200 метров.

    Отмечается, что орудие является точным и скорострельным – подготовленный расчет может обеспечить до десяти выстрелов в минуту.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #саа #пушка #рапира
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