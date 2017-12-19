Армия Сирии получила противотанковые пушки «Рапира»

Дамаск, 19 декабря. Войска Сирии получили в свое распоряжение 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Отмечается, что впервые они были замечены в районе Северной Хамы.

Ранее однозначного подтверждения того, что САА применяет данные орудия, не было. Однако последние фотографии, появившиеся в Сети демонстрируют, что сирийские подразделение обладают некоторым количеством этих орудий.

МТ-12 «Рапира» является российским противотанковым орудием, разработанным в Советском союзе. Хотя данное орудие и является противотанковым, оно может выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение как живой силы, так и укреплений противника. Дальность выстрела орудия составляет до 8 200 метров.

Отмечается, что орудие является точным и скорострельным – подготовленный расчет может обеспечить до десяти выстрелов в минуту.