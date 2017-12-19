Жителя Дагестана отправили в колонию за финансирование боевиков, воевавших в Сирии

Ростов-на-Дону, 19 декабря. Северо-Кавказский окружной военный суд признал уроженца Дагестана Рамазана Абдулхаликова виновным в финансовой поддержке боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщила журналистам официальный представитель суда Алена Катькало.

По словам Катькало, Абдулхаликов с июня по октябрь 2014 года перевел предполагаемым боевикам ИГ1 около 160 тыс. рублей.

В материалах суда говорится, что Абдулхаликов придерживался радикальных религиозных взглядов. Он перевел деньги трем своим землякам, воевавшим в Сирии на стороне ИГ. Деньги они обналичили в банкоматах Турции. По данным следствия, на эти деньги боевики купили оружие, продукты питания и амуницию.

Абдулхаликова признали виновным статье «Содействие террористической деятельности».

Отметим, в минувшую пятницу, 15 декабря, ФСБ задержала в Санкт-Петербурге семь сторонников ИГ, которые собирались совершить серию терактов в Северной столице, сообщал портал «URA.Ru». Задержанию террористов способствовала предоставленная спецслужбами США информация.

1 Организация запрещена на территории РФ.