Асад назвал сумму ущерба от военного конфликта в Сирии

Москва, 19 декабря. Ущерб, нанесенный военным конфликтом в Сирии, превышает 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ссылаясь на слова президента Сирии Башара Асада.

«По оценкам сирийского президента, ущерб, который был причинен этой агрессией против Сирии, составляет примерно 400 млрд долларов», — заявил Рогозин после встречи с Асадом.

По словам Рогозина, несмотря на нанесенный войной ущерб, Сирия является «бесконечно богатой страной». Он отметил, что в Сирии снимают несколько урожаев в год; кроме того, сама страна обладает как уникальным транспортным положением, так и полезными ископаемыми.

«Российские компании имеют моральное право развить здесь крупные экономические проекты», – отметил Рогозин.

Напомним, что ранее сообщалось о планах России и Сирии создать единого оператора по работе на сирийском месторождении фосфатов. Как отметил Рогозин, фосфаты являются очень востребованным товаров на рынках многих стран.