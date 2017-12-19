Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новости Сирии
Асад назвал сумму ущерба от военного конфликта в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Асад назвал сумму ущерба от военного конфликта в Сирии

    0:45  19 Декабря 2017  /обновлено: 0:45  19 Декабря 2017
    1027

    Асад назвал сумму ущерба от военного конфликта в Сирии

    Москва, 19 декабря. Ущерб, нанесенный военным конфликтом в Сирии, превышает 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ссылаясь на слова президента Сирии Башара Асада.

    «По оценкам сирийского президента, ущерб, который был причинен этой агрессией против Сирии, составляет примерно 400 млрд долларов», — заявил Рогозин после встречи с Асадом.

    По словам Рогозина, несмотря на нанесенный войной ущерб, Сирия является «бесконечно богатой страной». Он отметил, что в Сирии снимают несколько урожаев в год; кроме того,  сама страна обладает как уникальным транспортным положением, так и полезными ископаемыми.

    «Российские компании имеют моральное право развить здесь крупные экономические проекты», – отметил Рогозин.

    Напомним, что ранее сообщалось о планах России и Сирии создать единого оператора по работе на сирийском месторождении фосфатов. Как отметил Рогозин, фосфаты являются очень востребованным товаров на рынках многих стран.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #асад #рогозин #война #ущерб #фосфаты
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть