Рогозин: Сирия планирует сотрудничать в энергетике исключительно с Россией

Дамаск, 19 декабря. Сирия планирует сотрудничать в вопросе восстановления своих энергетических производств исключительно с Россией, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам визита в Сирию.

«На сегодняшний момент сирийское руководство хотело бы работать с Россией, исключительно с Россией, в плане восстановления всех энергетических возможностей страны», — заявил Рогозин.

Рогозин добавил, что процесс восстановления для страны будет длительным, однако «Сирия в этом плане для России не станет обузой».

«Думаю, что это выгодно не только нашим сирийским друзьям, но и Российской Федерации, мы точно не проиграем в этом. Сирийцы, изголодавшиеся по миру, хлебу, по работе, получат это с помощью РФ», — цитирует слова вице-премьера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Рогозин в ходе визита в Сирию посетил авиабазу «Хмеймим», где провел совещание, посвященное практике боевого применения российских вооружений, а в столице САР встретился с Асадом.