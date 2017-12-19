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Рогозин: Сирия планирует сотрудничать в энергетике исключительно с Россией
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    Рогозин: Сирия планирует сотрудничать в энергетике исключительно с Россией

    0:30  19 Декабря 2017  /обновлено: 0:30  19 Декабря 2017
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    Рогозин: Сирия планирует сотрудничать в энергетике исключительно с Россией

    Дамаск, 19 декабря. Сирия планирует сотрудничать в вопросе восстановления своих энергетических производств исключительно с Россией, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам визита в Сирию.

    «На сегодняшний момент сирийское руководство хотело бы работать с Россией, исключительно с Россией, в плане восстановления всех энергетических возможностей страны», — заявил Рогозин.

    Рогозин добавил, что процесс восстановления для страны будет длительным, однако «Сирия в этом плане для России не станет обузой». 

    «Думаю, что это выгодно не только нашим сирийским друзьям, но и Российской Федерации, мы точно не проиграем в этом. Сирийцы, изголодавшиеся по миру, хлебу, по работе, получат это с помощью РФ», — цитирует слова вице-премьера РИА Новости.

    Рогозин: Сирия планирует сотрудничать в энергетике исключительно с Россией

    Ранее сообщалось, что Рогозин в ходе визита в Сирию посетил авиабазу «Хмеймим», где провел совещание, посвященное практике боевого применения российских вооружений, а в столице САР встретился с Асадом.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #хмеймим #асад #рогозин
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