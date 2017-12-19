Трамп: Предотвращение теракта в Петербурге – пример сотрудничества Москвы и Вашингтона

Вашингтон, 19 декабря. Операция по предотвращению атаки, которую готовили террористы в Казанском соборе Санкт-Петербурга – является примером взаимодействия спецслужб США и России, заявил президент США Дональд Трамп.

«Вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им (России, прим. ФАН), относительно большой террористической атаки, запланированной в Санкт-Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты», — приводит слова Трампа газета «Известия».

Он подчеркнул, что именно так должно выглядеть сотрудничество между странами в сфере борьбы с международным терроризмом.

Напомним, что ранее сообщалось об успешной операции ФСБ в Санкт-Петербурге, где были задержаны сторонники террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), которые планировали осуществить теракт в Казанском соборе 16 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.