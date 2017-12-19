Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Россия
Россия выпускает одни из самых современных в мире троллейбусов – СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия выпускает одни из самых современных в мире троллейбусов – СМИ

    0:11  19 Декабря 2017  /обновлено: 0:24  19 Декабря 2017
    1269

    Россия выпускает самые современные в мире троллейбусы – СМИ

    Москва, 19 декабря. Россия выпускает одни из самых современных в мире троллейбусов, пишет издание Russia Insider на примере саратовского «Троллейбусного завода».

    Издание рассказало о ЗАО «Тролза» («Троллейбусный завод»), расположенном в Саратове. Отмечается, что сейчас «Тролза» выпускает около 400 троллейбусов в год.

    Всего предприятие произвело более 66 000 троллейбусов, которые поставляются не только в Россию, но и за границу. Отмечается, что саратовской компании занимает 78% российского рынка, а также  отправляет свою продукцию в Аргентину, Колумбию, Эфиопию, а также другие страны.

    Издание отметило инновационный подход, используемый в российских троллейбусах. Так, российские троллейбусы используют для движения не только линии электропередачи, но и собственную аккумуляторную батарею, что дает им возможность работать на маршруте бесперебойно – даже в случае неполадок в электросети.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #троллейбус #технологии #инновации
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть