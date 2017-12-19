Россия выпускает одни из самых современных в мире троллейбусов – СМИ

Москва, 19 декабря. Россия выпускает одни из самых современных в мире троллейбусов, пишет издание Russia Insider на примере саратовского «Троллейбусного завода».

Издание рассказало о ЗАО «Тролза» («Троллейбусный завод»), расположенном в Саратове. Отмечается, что сейчас «Тролза» выпускает около 400 троллейбусов в год.

Всего предприятие произвело более 66 000 троллейбусов, которые поставляются не только в Россию, но и за границу. Отмечается, что саратовской компании занимает 78% российского рынка, а также отправляет свою продукцию в Аргентину, Колумбию, Эфиопию, а также другие страны.

Издание отметило инновационный подход, используемый в российских троллейбусах. Так, российские троллейбусы используют для движения не только линии электропередачи, но и собственную аккумуляторную батарею, что дает им возможность работать на маршруте бесперебойно – даже в случае неполадок в электросети.