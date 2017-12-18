Польский истребитель МиГ-29 разбился при посадке у Минска Мазовецкого
Варшава, 18 декабря. В Польше во время захода на посадку потерпел крушение истребитель МиГ-29, сообщил заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий в эфире Польского телевидения.
Истребитель пропал с радаров около 17.15 по местному времени (19.15 мск). Он должен был приземлиться на военном аэродроме Минск Мазовецкий.
По словам Ковнацкого, пилота обнаружили и доставили в госпиталь. О состоянии летчика на данный момент не сообщается. В пресс-службе лесной охраны уточнили, что его обнаружили спасатели в лесу, летчик находился в сознании.
Wg lenikw i straakw, ktorzy znaleli pilota by on przytomny.— Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) December 18, 2017
Как уточнил заместитель министра обороны, поиски обломков самолета продолжаются. В них участвуют как военные, так и государственная пожарная охрана, а также полиция.