Польский истребитель МиГ-29 разбился при посадке у Минска Мазовецкого

Варшава, 18 декабря. В Польше во время захода на посадку потерпел крушение истребитель МиГ-29, сообщил заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий в эфире Польского телевидения.

Истребитель пропал с радаров около 17.15 по местному времени (19.15 мск). Он должен был приземлиться на военном аэродроме Минск Мазовецкий.

По словам Ковнацкого, пилота обнаружили и доставили в госпиталь. О состоянии летчика на данный момент не сообщается. В пресс-службе лесной охраны уточнили, что его обнаружили спасатели в лесу, летчик находился в сознании.

Wg lenikw i straakw, ktorzy znaleli pilota by on przytomny. — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) December 18, 2017

Как уточнил заместитель министра обороны, поиски обломков самолета продолжаются. В них участвуют как военные, так и государственная пожарная охрана, а также полиция.