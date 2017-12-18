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Польский истребитель МиГ-29 разбился при посадке у Минска Мазовецкого
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    Польский истребитель МиГ-29 разбился при посадке у Минска Мазовецкого

    23:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 23:55  18 Декабря 2017
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    Польский истребитель МиГ-29 разбился при посадке у Минска Мазовецкого

    Варшава, 18 декабря. В Польше во время захода на посадку потерпел крушение истребитель МиГ-29, сообщил заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий в эфире Польского телевидения.

    Истребитель пропал с радаров около 17.15 по местному времени (19.15 мск). Он должен был приземлиться на военном аэродроме Минск Мазовецкий.

    По словам Ковнацкого, пилота обнаружили и доставили в госпиталь. О состоянии летчика на данный момент не сообщается. В пресс-службе лесной охраны уточнили, что его обнаружили спасатели в лесу, летчик находился в сознании.

    Как уточнил заместитель министра обороны, поиски обломков самолета продолжаются. В них участвуют как военные, так и государственная пожарная охрана, а также полиция.

    Автор: Олеся Волкова
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    #польша #авиакатастрофа
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