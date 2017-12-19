Путин поздравил российских пловцов с мировым рекордом на чемпионате Европы

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Климента Колесникова, Кирилла Пригоду, Александра Попкова и Владимира Морозова с новым мировым рекордом, установленным ими на чемпионате Европы, который состоялся в датском Копенгагене.

Российские пловцы установили новый рекорд в комбинированной эстафете 450 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,44 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал бразильской команде, которая продемонстрировала результат 1 минута 30,51 секунда во время чемпионата в 2014 году.

«В состязании с опытными соперниками вы продемонстрировали высокий класс мастерства и командную сплочённость, убедительно доказали, что достойны такого триумфа. Ваше выступление стало яркой страницей в летописи успехов и достижений отечественной школы плавания», — приводит текст сообщения RT.

Напомним, что российская сборная собрала рекордное количество золотых медалей во время выступления на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены завоевали девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали на чемпионате, который проходил с 13 по 17 декабря в Копенгагене.