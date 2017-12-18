ДНР: обстрелом ВСУ повреждено здание поликлиники в Горловке

Донецк, 18 декабря. Здание поликлиники №6 в поселке Гольмовский на окраине Горловки повреждено в результате вечернего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

По словам Приходько, здание поликлиники повреждено в результате прямого попадания.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, в настоящее время местные власти уточняют информацию о пострадавших.

Напомним, в понедельник вечером украинские силовики открыли массированный огонь по Горловке и поселку Гольмовский.

На данный момент повреждения зафиксированы на улице Молодежная, 9, это здание общежития в центре Горловки. В Гольмовском в результате обстрела произошло возгорание помещений на территории бывшего детского лагеря.