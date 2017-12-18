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ИГ лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке – Трамп
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    ИГ лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке – Трамп

    23:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:32  19 Декабря 2017
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    ИГ лишилось почти 100% территории в Сирии и Ираке – Трамп

    Вашингтон, 18 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) утратила почти 100% территории, которую она ранее контролировала в Сирии и Ираке.

    Об этом Трамп заявил, представляя новую Стратегию национальной безопасности.

    «Коалиция по борьбе с ИГ на данный момент отбила почти 100% территории, которую эти террористы когда-то удерживали в Ираке и Сирии. Отличная работа. Мы наносили ИГ одно сокрушительное поражение за другим», – заявил Трамп.

    Трамп добавил, что США не допустят появления террористов внутри страны.

    Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова Трампа, объявившего о победе США над террористами ИГ, пишет газета «Известия». По его словам, заявления Трампа не нашли поддержки даже в США, где СМИ называют победителями ИГ российские ВКС.

    Напомним, что 6 декабря Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от боевиков. Спустя пять дней, президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российского контингента из Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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