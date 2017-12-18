Донбасс: снаряд ВСУ попал в сельский храм Донецкой области во время богослужения

Москва, 18 декабря. Снаряд попал в православный храм села Новолуганского в Донецкой области во время обстрела территории украинскими силовиками, сообщает сайт Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви.

«В канун дня памяти святителя Николая Чудотворца 18 декабря во время вечернего богослужения в пономарку (помещение при алтаре храма) Вознесенского храма села Новолуганское Бахмутского района попал снаряд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Поврежден оказался фундамент и стена здания, также разбиты окна.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел подконтрольной ДНР Горловки и поселка Гольмовский. Местные жители подтвердили корреспонденту ФАН, что под огонь украинских силовиков попали населенные пункты Светлодарский и Новолуганский. Согласно последним данным, число пострадавших в результате обстрела Новолуганского выросло до восьми человек.