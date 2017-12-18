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Донбасс: снаряд ВСУ попал в сельский храм Донецкой области во время богослужения
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    Донбасс: снаряд ВСУ попал в сельский храм Донецкой области во время богослужения

    23:27  18 Декабря 2017  /обновлено: 23:27  18 Декабря 2017
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    Донбасс: снаряд ВСУ попал в сельский храм Донецкой области во время богослужения

    Москва, 18 декабря. Снаряд попал в православный храм села Новолуганского в Донецкой области во время обстрела территории украинскими силовиками, сообщает сайт Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви.

    «В канун дня памяти святителя Николая Чудотворца 18 декабря во время вечернего богослужения в пономарку (помещение при алтаре храма) Вознесенского храма села Новолуганское Бахмутского района попал снаряд», — говорится в сообщении. 

    Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Поврежден оказался фундамент и стена здания, также разбиты окна.

    Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел подконтрольной ДНР Горловки и поселка Гольмовский. Местные жители подтвердили корреспонденту ФАН, что под огонь украинских силовиков попали населенные пункты Светлодарский и Новолуганский. Согласно последним данным, число пострадавших в результате обстрела Новолуганского выросло до восьми человек

    Автор: Олеся Волкова
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