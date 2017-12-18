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Политика
Белый дом назвал Россию и Китай угрозой национальным интересам США
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    Белый дом назвал Россию и Китай угрозой национальным интересам США

    23:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 23:16  18 Декабря 2017
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    Белый дом назвал Россию и Китай угрозой национальным интересам США

    Вашингтон, 18 декабря. Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, в которой обвинил Россию и Китай в том, что те бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов. Кроме того, власти США обвинили Россию в том, что та «угрожает соседним с ней государствам».

    «Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание», — цитирует документ газета «Известия».

    В тексте документа Россия обвиняется в использовании «провокационных способов» для ослабления уверенности в политике США в Европу. Также утверждается, что Москва «подрывает» евро-атлантическое единство, а также «ослабляет» европейские структуры и правительства.

    Напомним, что ранее представитель Белого дома опроверг заявления о том ,что стратегия нацбезопасности США навязывает миру американские представления об образе жизни и схеме демократии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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