Симоньян рассказала о запуске RT France: Мы покажем им альтернативную точку зрения

Москва, 18 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала начало вещания RT France — нового информационного телеканала на французском языке. По ее словам, теперь французы смогут увидеть единственный телеканал, который покажет им альтернативную точку зрения.



По словам Симоньян, открытие канала во Франции планировалось давно, однако из-за проблем с финансированием проект пришлось отложить. RT France начал вещание, несмотря на то, что французская пресса весь год писала, что «это будет ужасно или это будет чудовищный пример русской пропаганды, фейков».

«Мы очень рады, что французская аудитория теперь сама узнает и сама увидит, какие мы «фейкометы» и какие мы «рупоры кремлёвской пропаганды», — или мы на самом деле единственный телеканал во Франции, который показывает им альтернативную точку зрения», — подчеркнула Симоньян.

Отметим, ранее власти США внесли RT в список иностранных агентов и лишили его журналистов аккредитации в конгрессе.