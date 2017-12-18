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США объявили о победе над ИГ, добавив, что опасность терактов сохраняется
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    США объявили о победе над ИГ, добавив, что опасность терактов сохраняется

    23:02  18 Декабря 2017  /обновлено: 23:02  18 Декабря 2017
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    США объявили о победе над ИГ, добавив, что опасность терактов сохраняется

    Вашингтон, 18 декабря. Власти США объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), предупредив, что опасность терактов по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Белый дом.

    «Мы сокрушили террористов ИГ на поле боя в Сирии и Ираке и продолжим преследовать их до полного уничтожения», – гласит текст стратегии национальной безопасности, опубликованной на сайте Белого дома.

    В то же время, документ отмечает, что опасность терактов сохраняется, так как террористы будут возвращаться в свои страны и продолжать подготовку террористических атак.

    «Многие из этих террористов-джихадистов вполне вероятно вернуться в свои страны, где они смогут продолжать планировать и совершать атаки против США и наших союзников», – отмечается в документе.

    Как пишет газета «Известия», депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что США явно преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Слуцкий напомнил, что именно российские ВКС способствовали разгрому террористов.

    Напомним, что 6 декабря Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от боевиков. Спустя пять дней, президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российского контингента из Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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