Донбасс: 93-летняя женщина погибла в ходе обстрела Стаханова в ЛНР

Луганск, 18 декабря. Пожилая женщина в возрасте 93 лет скончалась от сердечного приступа в Стаханове, не выдержав атаку украинских силовиков на город, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Еще три человека получили осколочные ранения.

В результате обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ трое человек получили ранения. Сергей Найман, 1953 года рождения, попал в больницу с осколочным ранением колена; Иван Чухлабов, 1990 года рождения, госпитализирован с контузией и раной головы; Сергей Инченко, 1949 года рождения, с осколочным ранением локтевой части и минно-разрывной травмой.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела ВСУ южного района Стаханова в ЛНР были повреждены до десяти многоэтажных домов. Как сообщают местные жители, после обстрела район остался без электричества. Почти все население города было эвакуировано в бомбоубежища.