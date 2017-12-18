Донбасс: восемь человек пострадали в результате обстрела Новолуганского

Донецк, 18 декабря. Число пострадавших в результате обстрела поселка Новолуганское на Украине выросло до восьми человек. Как сообщает глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обстрел продолжается.

Киев обвиняет в обстреле силы ополченцев, квалифицируя произошедшее как теракт. В оперативном командовании Донецкой народной республики отвергли бездоказательные обвинения в обстреле, назвав его провокацией ВСУ, призванной отвлечь внимание от обстрелов со стороны украинских военных.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли поселки Стаханов и Первомайск, расположенные на территории ЛНР. В результате обстрелов были повреждены десятки жилых домов, нарушена подача электричества и газа, кроме того, сообщается о раненых и погибших.