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Происшествия
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Донбасс: восемь человек пострадали в результате обстрела Новолуганского
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    Донбасс: восемь человек пострадали в результате обстрела Новолуганского

    22:45  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:45  18 Декабря 2017
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    Донбасс: восемь человек пострадали в результате обстрела Новолуганского

    Донецк, 18 декабря. Число пострадавших в результате обстрела поселка Новолуганское на Украине выросло до восьми человек. Как сообщает глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, обстрел продолжается.

    Киев обвиняет в обстреле силы ополченцев, квалифицируя произошедшее как теракт. В оперативном командовании Донецкой народной республики отвергли бездоказательные обвинения в обстреле, назвав его провокацией ВСУ, призванной отвлечь внимание от обстрелов со стороны украинских военных.

    Напомним, что ранее ВСУ обстреляли поселки Стаханов и Первомайск, расположенные на территории ЛНР. В результате обстрелов были повреждены десятки жилых домов, нарушена подача электричества и газа, кроме того, сообщается о раненых и погибших.

    Автор: Антон Зарубин
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    #днр #всу #донбасс #украина #обстрел #новолуганск
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