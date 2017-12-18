Пентагон рассекретил данные об изучении НЛО



Вашингтон, 18 декабря. Пентагон впервые официально признал существование «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз» (Advanced Aviation Threat Identification Program), призванной изучать информацию о неопознанных летающих объектах.

Программа стартовала в 2007 году. Сообщается, что в 2012 году ее официально закрыли. Оборонное ведомство США потратило на отслеживание НЛО за это время 22 млн долларов.

Замкоординатора общества «Космопоиск» Александр Петухов сообщил в интервью «Ридусу», что Пентагон «скромничает», заявляя, что программа уже закрыта. По его словам, подразделения, которые занимаются мониторингом околоземного пространства на высшем технологическом уровне, работают в ведомстве постоянно. Сотрудники данных подразделений в основном отслеживают космические угрозы, связанные со спутниками-шпионами или космическим мусором.

Как сообщают «Известия», согласно данным Пентагона, за пять лет было документально зафиксировано три перехвата истребителями «кандидатов в НЛО». Ведомство рассекретило более 400 страниц описаний контактов с НЛО в Штатах и других странах.