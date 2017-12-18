Донбасс: до десяти многоэтажных домов в Стаханове повреждены в результате обстрела ВСУ

Стаханов, 18 декабря. В результате обстрела ВСУ южного района Стаханова в ЛНР были повреждены до десяти многоэтажных домов. Как сообщают местные жители, после обстрела район остался без электричества.

Части ВСУ обстреляли южный район Стаханова, повредив до десяти многоэтажных домов. Почти все население города было эвакуировано в бомбоубежища. После обстрела район остался без света, на местах работают экстренные службы, включая спасателей и скорую помощь, сообщает корреспондент ФАН.

По неподтвержденной информации, в результате обстрела есть раненые. Сообщается о мужчина, получившем ранение в руку.

Кроме того, обстрелу подвергся город Первомайск. Пострадали здания по адресу ул. Энгельса, 62, переулок Заводской, 14 и улица Потемкина, 40, 38 и 26. Кроме того, около 60 квартир остались без газа из-за повреждения газопровода. Из-за обстрела электроподстанции «Россия» сгорели 34 трансформатора. В итоге, 1807 абонентов остались без света.