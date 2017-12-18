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Донбасс: ВСУ обстреливают Светлодарский и Новолуганский в ДНР
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    Донбасс: ВСУ обстреливают Светлодарский и Новолуганский в ДНР

    22:25  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:25  18 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ обстреливают Светлодарский и Новолуганский в ДНР

    Донецк, 18 декабря. В оперативное командование Вооруженных сил ДНР сейчас поступают разведданные о применении 128 бригадой ВСУ своего реактивного дивизиона по Новолуганскому, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Часть боевых машин сегодня была выведена из мест временной дислокации ближе к линии соприкосновения. Ранее мы заявляли, что в данном районе находится реактивный дивизион врага, и передали данные о его месте положения представителям ОБСЕ. Однако в отчетах ОБСЕ мы не увидели отражения этих нарушений украинской стороной Минских договоренностей. Сегодня данные запрещенные средства были применены по поселкам», — заявили в ВС ДНР.

    Кроме того, сообщается, что местные жители Светлодарского и Новолуганского подтвердили факт обстрела ВСУ.

    Донбасс: ВСУ обстреливают Светлодарский и Новолуганский в ДНР

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #украина #обстрелы
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