ДНР: Представители РФ в СЦКК не смогли пересечь линию соприкосновения по вине Киева

Луганск, 18 декабря. В оперативном командовании Донецкой народной республики неоднократно заявляли, что украинская сторона всячески препятствовала работе российских офицеров в составе СЦКК. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Ранее МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК в Донбассе из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. По данным ведомства, представители РФ и Киева в СЦКК намерены покинуть территорию ДНР.

Представитель ДНР в СЦКК отметил, что украинская сторона в очередной раз нарушила свои обязательства, не обеспечив транспортными средствами российских офицеров и представителей Украины в СЦКК для выезда за пределы Донецкой народной республики.

Первыми КПВВ «Горловка — Майорск» покинул зеркальный патруль СММ ОБСЕ, где должен был состояться переход линии соприкосновения. В целях безопасности и во избежание каких-либо провокаций руководитель ВС РФ в СЦКК принял решение не пересекать линию соприкосновения в темное время суток. Весь личный состав ВС РФ в СЦКК, а также представители украинской стороны, находившиеся на территории ДНР, вернулись в Донецк.

«Вынуждены констатировать факт, что украинская сторона в который раз продемонстрировала свое неуважение к российским офицерам, а также к наблюдателям Миссии ОБСЕ, которые более 3-х часов ожидали транспортные средства от украинской стороны», — заявил Якубов.

Вторая попытка пересечения линии соприкосновения состоится завтра, 19 декабря.