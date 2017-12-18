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Минобороны США опубликовало видеозапись погони истребителей за НЛО
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    Минобороны США опубликовало видеозапись погони истребителей за НЛО

    22:12  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:14  18 Декабря 2017
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    Минобороны США опубликовало видеозапись погони истребителей за НЛО

    Вашингтон, 18 декабря. Министерство обороны США рассекретило видеозапись, на которой пилоты американских ВВС преследуют неопознанные летающие объекты.

    Неопознанный объект преследовали истребители F/A-18 «Супер Хорнет». Согласно официальному отчету, пилоты преследовали «аномальное воздушное транспортное средство», как официально в Пентагоне называют НЛО.

    «Посмотри на эту штуку, чувак. Она вертится», – комментирует происходящее на видео один из пилотов, участвовавших в преследовании НЛО.  

    Видео было рассекречено благодаря усилиям сотрудника американской разведки Луиса Элизондо, который в октябре этого года вышел в отставку, пишет газета «Известия».

    Напомним, что ранее Пентагон официально признал существование программы поиска НЛО, официально называющейся «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз». Отмечается, что на нее было потрачено 22 миллиона долларов.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #вашингтон #ввс #нло #истребители
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