Минобороны США опубликовало видеозапись погони истребителей за НЛО

Вашингтон, 18 декабря. Министерство обороны США рассекретило видеозапись, на которой пилоты американских ВВС преследуют неопознанные летающие объекты.

Неопознанный объект преследовали истребители F/A-18 «Супер Хорнет». Согласно официальному отчету, пилоты преследовали «аномальное воздушное транспортное средство», как официально в Пентагоне называют НЛО.

«Посмотри на эту штуку, чувак. Она вертится», – комментирует происходящее на видео один из пилотов, участвовавших в преследовании НЛО.

Видео было рассекречено благодаря усилиям сотрудника американской разведки Луиса Элизондо, который в октябре этого года вышел в отставку, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее Пентагон официально признал существование программы поиска НЛО, официально называющейся «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз». Отмечается, что на нее было потрачено 22 миллиона долларов.