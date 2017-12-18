Донбасс: украинский снаряд разорвался возле роддома Первомайска

Первомайск, 18 декабря. Больничный городок в Первомайске, расположенном на территории ЛНР, подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщается, как минимум крупнокалиберный снаряд разорвался вблизи от роддома.

По словам очевидцев, снаряд калибра 122 или 152 миллиметра разорвался в районе больничного городка на улице Потемкина в центре города. В непосредственной близости от места взрыва находится роддом Первомайска, сообщает корреспондент ФАН.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Первомайска Сергея Афанасьева, ранения при обстреле получил мирный житель.

«Обстрел с трех сторон, с трех направлений, Калиново полностью без света, уже есть раненный в грудную клетку на улице Потемкина в Первомайске, и горит газопровод на улице Потемкина», – заявил Афанасьев.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден газопровод. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы республики.