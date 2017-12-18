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Донбасс: украинский снаряд разорвался возле роддома Первомайска
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    Донбасс: украинский снаряд разорвался возле роддома Первомайска

    22:08  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:30  18 Декабря 2017
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    Донбасс: украинский снаряд разорвался возле роддома Первомайска

    Первомайск, 18 декабря. Больничный городок в Первомайске, расположенном на территории ЛНР, подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщается, как минимум крупнокалиберный снаряд разорвался вблизи от роддома.

    По словам очевидцев, снаряд калибра 122 или 152 миллиметра разорвался в районе больничного городка на улице Потемкина в центре города. В непосредственной близости от места взрыва находится роддом Первомайска, сообщает корреспондент ФАН.

    По словам исполняющего обязанности главы администрации Первомайска Сергея Афанасьева, ранения при обстреле получил мирный житель.

    «Обстрел с трех сторон, с трех направлений, Калиново полностью без света, уже есть раненный в грудную клетку на улице Потемкина в Первомайске, и горит газопровод на улице Потемкина», – заявил Афанасьев.

    Кроме того, в результате обстрела был поврежден газопровод. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы республики.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #всу #обстрел #лнр #первомайск #роддом
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