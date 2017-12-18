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Донбасс: ВСУ открыли массированный огонь по Горловке в ДНР
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    Донбасс: ВСУ открыли массированный огонь по Горловке в ДНР

    22:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:10  18 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ открыли массированный огонь по Горловке в ДНР

    Донецк, 18 декабря. Вооруженные силы Украины ведут обстрел подконтрольной Донецкой народной республике Горловки. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, зафиксированы повреждения домов и возгорания.

    Представитель командования сообщил журналистам, что украинские силовики ведут «массированный обстрел из запрещенных вооружений по Горловке и поселку Гольмовский» на окраине Горловки. Обстрел начался около 20.40.

    На данный момент повреждения зафиксированы на улице Молодежная, 9, это здание общежития в центре Горловки. В Гольмовском в результате обстрела произошло возгорание помещений на территории бывшего детского лагеря.

    Донбасс: ВСУ открыли массированный огонь по Горловке в ДНР

    Ранее в понедельник корреспондент ФАН сообщал, что вечером ВСУ открыли огонь по Первомайску и Стаханову в ЛНР. При обстреле снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в квартале Южный Стаханова. Населенные пункты остались без света и связи. Частично пропало газоснабжение из-за повреждения газопровода.

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #всу #донбасс #украина #горловка
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