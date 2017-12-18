Пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы

Москва, 18 декабря. На Арбатско-Покровской линии столичного метро были увеличены интервалы движения поездов. Об этом рассказали в понедельник представители метрополитена.

«Были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — указано в заявлении.

Согласно предварительной информации, на станции «Славянский бульвар» один из пассажиров попал под поезд. В результате инцидента мужчина скончался. На место трагедии прибыли врачи, полицейские и сотрудники экстренных служб.

20:02-20:19 Арбатско-Покровская линия. Были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) December 18, 2017

Как ранее сообщало издание «Ридус», в Москве был награжден сержант полиции, который спас пассажира в метро.