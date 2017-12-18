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Пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы
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    Пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы

    22:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:10  18 Декабря 2017
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    Пассажир погиб, попав под поезд в метро Москвы

    Москва, 18 декабря. На Арбатско-Покровской линии столичного метро были увеличены интервалы движения поездов. Об этом рассказали в понедельник представители метрополитена.

    «Были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — указано в заявлении.

    Согласно предварительной информации, на станции «Славянский бульвар» один из пассажиров попал под поезд. В результате инцидента мужчина скончался. На место трагедии прибыли врачи, полицейские и сотрудники экстренных служб.

    Как ранее сообщало издание «Ридус», в Москве был награжден сержант полиции, который спас пассажира в метро.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #метро
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