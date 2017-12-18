Названа дата премьеры обновленного KIA Sorento Prime в России

Сеул, 18 декабря. Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA намерена начать продажи в России обновленного кроссовера Kia Sorento Prime. Новинка будет доступна в России уже в феврале 2018 года.

Для российских автолюбителей новинка будет представлена с тремя двигателями на выбор и двумя различными коробками передач. Линейка двигателей будет представлена бензиновыми моторами на 2,4 и 3,5 литра, способных генерировать 188 и 249 лошадиных сил. Также будет доступна дизельная версия.

Кроме того, обновленная модель получила новый дизайн бампера и светотехники. Гамма цвета кузова теперь также представлена темно-коричневым и темно-синим цветами. Интерьер представлен в четырех цветах. Салон можно выбрать черного, коричневого, черно-серого и черно-бежевого цвета.