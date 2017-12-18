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Названа дата премьеры обновленного KIA Sorento Prime в России
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    Названа дата премьеры обновленного KIA Sorento Prime в России

    22:01  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  18 Декабря 2017
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    Названа дата премьеры обновленного KIA Sorento Prime в России

    Сеул, 18 декабря. Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA намерена начать продажи в России обновленного кроссовера Kia Sorento Prime. Новинка будет доступна в России уже в феврале 2018 года.

    Для российских автолюбителей новинка будет представлена с тремя двигателями на выбор и двумя различными коробками передач. Линейка двигателей будет представлена бензиновыми моторами на 2,4 и 3,5 литра, способных генерировать 188 и 249 лошадиных сил. Также будет доступна дизельная версия.

    Кроме того, обновленная модель получила новый дизайн бампера и светотехники. Гамма цвета кузова теперь также представлена темно-коричневым и темно-синим цветами. Интерьер представлен в четырех цветах. Салон можно выбрать черного, коричневого, черно-серого и черно-бежевого цвета.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #kia #sorento prime
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