Политолог: «Задача Киева – быть злым, нищим и готовым к войне с Россией»

Киев, 18 декабря. Власти Литвы активно продвигают идею «плана Маршалла» для Украины, который должны организовать страны Запада для Украины. По мнению экспертов, Литва таким образом хочет повысить свой статус в западной блоке, сделав Украину своим «колонизируемым пространством».

Одним из центральных пунктов этого плана – безвозмездная помощь Киеву в размере пяти миллиардов долларов.

Как отмечает политолог Иван Лизан, Литва при помощи этого плана рассчитывает повысить свой статус в иерархии стран Запада, получив возможность управлять «колонизируемым пространством», в роли которого будет выступать Украина.

«Естественно, ни денег для плана, ни реальных возможностей найти деньги у Литвы нет, поэтому затея так и останется нереализованной, — уверен Лизан. — А Украину, вероятно, США поручат Польше, так как у поляков богатый исторический опыт по приведению украинцев в чувство. Но, опять же, никаких денег Киев не получит — его задача быть злым и нищим, а также готовым к войне с Россией. А какой смысл вкладывать деньги в пехотинца, если его задача — умереть в первом же бою?», – отметил политолог.

Эксперты также не исключают, что Вильнюсом двигают чисто идеологические мотивы: власти Литвы все еще вспоминают времена Великого княжества Литовского, в которое входила и Украина.