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ЛНР: снаряд ВСУ попал в жилой девятиэтажный дом в Стаханове
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    ЛНР: снаряд ВСУ попал в жилой девятиэтажный дом в Стаханове

    21:48  18 Декабря 2017  /обновлено: 22:01  18 Декабря 2017
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    ЛНР: снаряд ВСУ попал в жилой девятиэтажный дом в Стаханове

    Луганск, 18 декабря. При обстреле со стороны ВСУ в Луганской народной республике снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в квартале Южный Стаханова. В здании выбиты стекла, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Украинские силовики в понедельник вечером, 18 декабря, открыли огонь по Первомайску и Стаханову в ЛНР. Населенные пункты остались без света и связи. Частично пропало газоснабжение из-за повреждения газопровода при обстреле ВСУ.

    Ранее сообщалось о трех прилетах в центре Стаханова. Однако по последним данным, один из снарядов ВСУ попал в девятиэтажный жилой дом, который находится в городском квартале Южный. В результате атаки в здании выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется.

    ЛНР: снаряд ВСУ попал в жилой девятиэтажный дом в Стаханове

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #всу #обстрел #лнр #стаханов
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