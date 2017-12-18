ЛНР: снаряд ВСУ попал в жилой девятиэтажный дом в Стаханове

Луганск, 18 декабря. При обстреле со стороны ВСУ в Луганской народной республике снаряд попал в жилой девятиэтажный дом в квартале Южный Стаханова. В здании выбиты стекла, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские силовики в понедельник вечером, 18 декабря, открыли огонь по Первомайску и Стаханову в ЛНР. Населенные пункты остались без света и связи. Частично пропало газоснабжение из-за повреждения газопровода при обстреле ВСУ.

Ранее сообщалось о трех прилетах в центре Стаханова. Однако по последним данным, один из снарядов ВСУ попал в девятиэтажный жилой дом, который находится в городском квартале Южный. В результате атаки в здании выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется.