Рига, 18 декабря. Министерство обороны Латвии подготовило поправки к закону о нацбезопасности, устанавливающие обязанности граждан страны на случай войны или вооруженного вторжения.

Как указано в документе, жители страны должны всеми возможными средствами противостоять агрессорам, оказывать поддержку национальным вооруженным силам, органам госвласти, а также ВС Североатлантического альянса (НАТО) или Евросоюза. Они также обязаны не сотрудничать с вооруженными силами противника и не участвовать в незаконных выборах и референдумах.

Кроме того, граждане Латвии смогут поддерживать деятельность движения сопротивления и оказывать противодействие противнику с помощью саботажа.

Напомним, ранее латвийское издание Telegraf.lv заявило о том, что Соединенные Штаты Америки якобы «позорно экономят» на безопасности Латвии.