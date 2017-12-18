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Политика
Минобороны Латвии хочет обязать граждан помогать НАТО во время войны
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    Минобороны Латвии хочет обязать граждан помогать НАТО во время войны

    21:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:55  18 Декабря 2017
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    Минобороны Латвии хочет обязать граждан помогать НАТО во время войны

    Рига, 18 декабря. Министерство обороны Латвии подготовило поправки к закону о нацбезопасности, устанавливающие обязанности граждан страны на случай войны или вооруженного вторжения.

    Как указано в документе, жители страны должны всеми возможными средствами противостоять агрессорам, оказывать поддержку национальным вооруженным силам, органам госвласти, а также ВС Североатлантического альянса (НАТО) или Евросоюза. Они также обязаны не сотрудничать с вооруженными силами противника и не участвовать в незаконных выборах и референдумах.

    Кроме того, граждане Латвии смогут поддерживать деятельность движения сопротивления и оказывать противодействие противнику с помощью саботажа.

    Напомним, ранее латвийское издание Telegraf.lv заявило о том, что Соединенные Штаты Америки якобы «позорно экономят» на безопасности Латвии.

    Автор: Алексей Громов
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