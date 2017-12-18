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США заблокировали в СБ ООН резолюцию о статусе Иерусалима
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    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о статусе Иерусалима

    21:41  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:41  18 Декабря 2017
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    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о статусе Иерусалима

    Нью-Йорк, 18 декабря. США заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, которая не признает изменение статуса Иерусалима, а также призывает отменить данное решение.

    В тексте резолюции, которая была инициирована Египтом, говорилось о том, что «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава» Иерусалима «не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены».

    Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля «было долгожданным», передает «Ридус». Решение вызвало новый виток эскалации между Израилем и Палестиной. Позднее председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выдвинул ультиматум властям Израиля из-за конфликта вокруг статуса Иерусалима.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #оон #израиль #египет #иерусалим
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