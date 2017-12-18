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Более 77 человек госпитализированы после аварии поезда в США – СМИ
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    Более 77 человек госпитализированы после аварии поезда в США – СМИ

    21:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 2:31  19 Декабря 2017
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    Более 77 человек госпитализированы после аварии поезда в США – СМИ

    Олимпия, 18 декабря. Не менее 77 человек были госпитализированы в США после аварии поезда в северо-западном штате Вашингтон. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на медицинские службы.

    Сообщается также о пострадавших среди автомобилистов, так как сошедшие с рельс вагоны упали на проезжую часть.

    Напомним, что состав, двигаясь со скоростью свыше 130 километров в час, сошел с рельс между городами Олимпия и  Лейквуд и опрокинулся на трассу. Авария привела к образованию крупной пробки.

    Отмечается, что вагоны при падении задели несколько автомобилей, но жертв среди водителей и пассажиров нет, пишет телеканал «360».

    Автор: Антон Зарубин
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