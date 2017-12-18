ЛНР: Стаханов полностью обесточен после артобстрела со стороны ВСУ

Донецк, 18 декабря. ВСУ открыли огонь по территории Луганской народной республики. Стаханов и Первомайск погрузились во тьму, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские силовики вечером 18 декабря возобновили обстрел территории ЛНР. Под огонь попали Стаханов и Первомайск. По некоторым данным, киевские военнослужащие используют артиллерию калибром 152 миллиметра.

В центре Стаханова были зафиксированы три прилета. Один из украинских снарядов упал рядом с местным холдингом «Казачья медиа группа». Кроме того, в результате атаки ВСУ в городе, где проживают порядка 70 тысяч человек, произошел прорыв газовой трубы.

В обоих находящихся под обстрелом украинской армии населенных пунктах нет ни света, ни связи. Из-за обстрела со стороны ВСУ в Первомайске пожарные были эвакуированы в бомбоубежище.

Также появляются сообщения о повреждениях в жилом секторе. Уже известно как минимум об одном пострадавшем. По некоторым данным, прифронтовые города из-за перебоев при обстреле рискуют остаться без тепла.

В МЧС республики подтвердили в разговоре с ФАН, что в регионе пропала связь. Предполагается, что при обстреле с позиций ВСУ был перебит кабель. Не работают ни «МТС Украина», ни «Лугаком».