Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Новороссия
ЛНР: Стаханов полностью обесточен после артобстрела со стороны ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЛНР: Стаханов полностью обесточен после артобстрела со стороны ВСУ

    21:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:44  18 Декабря 2017
    3261

    ЛНР: Стаханов полностью обесточен после артобстрела со стороны ВСУ

    Донецк, 18 декабря. ВСУ открыли огонь по территории Луганской народной республики. Стаханов и Первомайск погрузились во тьму, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Украинские силовики вечером 18 декабря возобновили обстрел территории ЛНР. Под огонь попали Стаханов и Первомайск. По некоторым данным, киевские военнослужащие используют артиллерию калибром 152 миллиметра.

    В центре Стаханова были зафиксированы три прилета. Один из украинских снарядов упал рядом с местным холдингом «Казачья медиа группа». Кроме того, в результате атаки ВСУ в городе, где проживают порядка 70 тысяч человек, произошел прорыв газовой трубы.

    В обоих находящихся под обстрелом украинской армии населенных пунктах нет ни света, ни связи. Из-за обстрела со стороны ВСУ в Первомайске пожарные были эвакуированы в бомбоубежище.

    Также появляются сообщения о повреждениях в жилом секторе. Уже известно как минимум об одном пострадавшем. По некоторым данным, прифронтовые города из-за перебоев при обстреле рискуют остаться без тепла.

    ЛНР: Стаханов полностью обесточен после артобстрела со стороны ВСУ

    В МЧС республики подтвердили в разговоре с ФАН, что в регионе пропала связь. Предполагается, что при обстреле с позиций ВСУ был перебит кабель. Не работают ни «МТС Украина», ни «Лугаком».

    «Вода с Украины не пойдет», — делятся мнением местные жители.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #лнр #первомайск #стаханов
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть