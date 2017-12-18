«Хоть всей Украиной тужьтесь – не получится»: Соловьев ответил украинцу, поддержавшему расширение НАТО к границам РФ

Москва, 18 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил украинскому политологу Вадиму Карасеву, почему расширение НАТО у границ РФ является нарушением международного права.

Соловьев напомнил о рассекреченных США документах, в которых говорилось о том, что между СССР и Соединенными Штатами существовали договоренности о нерасширении НАТО на Восток. Карасев выступил в поддержку действий НАТО, отметив, что договоренность о нерасширении альянса не была закреплена документально, а страны Восточной Европы проявили «политическую волю» после распада СССР.

«Помимо Советского Союза или постсоветской России, помимо США, которые могут давать друг другу обещания, выполнять их или не выполнять, есть еще отдельные страны и народы, которые делают свой выбор. Поляки и страны Прибалтики долго думали и сделали выбор в пользу интеграции с НАТО и Европейским союзом», — сказал Карасев.

Соловьев пояснил украинскому политологу, что стремление отдельных стран не имеет значения без решения руководства НАТО и ЕС.

«Они могут делать выбор сколько угодно. Но если эта организация не хочет вас к себе включать, вы не можете туда войти. Вы можете сделать свой выбор – например, решить стать штатом США. Но если США не видят вас своим штатом, то вы хоть всей Украиной сядьте, снимите портки и тужьтесь – не получится», — сказал Соловьев.

Карасев в очередной раз напомнил, что обещание США о нерасширении НАТО не было оформлено юридически. В свою очередь Соловьев подчеркнул, что в международной бизнес-практике существует понятие рукопожатия, которое подразумевает, что устная договоренность является достаточным основанием для заключения или расторжения сделки.