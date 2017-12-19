Сирия итоги за сутки на 19 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ убили пять бойцов SDF

Сирия, 19 декабря. САА при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в направлении Абу Дали, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГИЛ1 убили пять бойцов SDF, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, под прикрытием ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла школу в Алеппо, теряет позиции в Хаме, арестовала нескольких активистов в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: вела бои с САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): вела обстрел позиций САА в Идлибе.

Курды: потеряли пятерых бойцов погибшими и 20 раненными в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в юго-восточной части провинции Дамаск не утихает вооруженный конфликт между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Один из местных источников писал о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками в районе Джобар. Также в районе Айн Тарма отмечались столкновения между САА и «Файлак ар-Рахман». Об этом писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus). Военный источник сообщал в Twitter (@Doumarevolutio1), что правительственные войска вели артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе Кафр Батна.

Информационное агентство SANA передавало, что недалеко от сирийской столицы солдаты армии САР уничтожили тоннель радикалов. Подземный ход, предназначенный для скрытного выдвижения и внезапных атак на позиции сирийской армии, имел протяженность 300 метров и залегал на глубине восьми.

В окрестностях населенного пункта Мугр аль-Мир, расположенного на юго-западе региона, продолжались ожесточенные бои между САА и радикалами «Джебхат ан-Нусры». Ранее правительственные войска взяли под контроль две стратегические вершины недалеко от поселения.

Провинция Алеппо

ВКС РФ наносили удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Алеппо. Один из местных источников писал в Twitter (@MasarPressNet), что российская авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Бурж Сбейне на юге региона.

Ранее боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по школе в районе Аль-Джадид административного центра провинции. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела пострадало двое педагогов и один ученик. Напомним, радикалы «Ан-Нусры» атакуют мирные кварталы Алеппо, а также поселения в его пригороде, чтобы отвлечь внимание САА и ВКС РФ от операции против исламистов на юге Идлиба.

Взрывное устройство сдетонировало в поселении Дарат Изза, сообщило информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus). В результате инцидента погиб один мирный житель, также известно о двух раненных женщинах.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Зибан на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор взорвалась мина террористов «Исламского государства». Almanar News сообщало, что в результате инцидента несколько мирных жителей населенного пункта получили тяжелые ранения.

На территориях региона, захваченных при поддержке международной коалиции курдскими отрядами ополчения, продолжались точечные столкновения между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным Almanar News, в одной из стычек погибло пять ополченцев SDF. Позже военный Twitter-канал (@6baw2saxaq) писал, что смертник ИГ1 на «джихад-мобиле» взорвал себя в районе месторождения Аль-Танак. В результате атаки 20 бойцов курдского ополчения получили ранения. Напомним, курдские отряды продвигались в богатых нефтью районах региона практически без единого выстрела, устанавливая контроль над поселениями, оставленными «Исламским государством». Позже террористы бежали на подконтрольные SDF территории под натиском ВКС РФ и САА.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции продолжались перестрелки между правительственными войсками САР и исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным военного Twitter-канала (@wateen_media) солдаты Сирийской арабской армии (САА) вели минометный обстрел зон дислокации боевиков «Ан-Нусры» в районах Буср аль-Харир и Нахта пригорода Даръа. Днем ранее исламисты обстреляли расположения армии САР недалеко от города, после чего САА была вынуждена открыть огонь по военной технике «Джебхат ан-Нусры».

Позже стало известно, что боевики незаконных вооруженных группировок обстреляли спортивный комплекс в городе Даръа. Об этом сообщал на своей странице в Twitter (@now_damascus) Damascus Now. По данным информационного агентства, под огнем радикалов пострадало семь мирных жителей административного центра провинции.

Между деревнями Аль-Харак и Аль-Малиха аль-Гарбия на северо-востоке провинции Даръа прогремел взрыв. Об этом сообщало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал.

Провинция Идлиб

ВКС РФ провели массированные бомбардировки зон дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от стратегического города Абу Дали на юге провинции Идлиб. По данным информационного агентства Al-Masdar News, российские летчики также атаковали опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Рахаджана и Аш-Шакусии.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в направлении Абу Дали. По данным информационного агентства Al-Masdar News, войска Башара Асада базируются к югу от стратегического населенного пункта. Напомним, правительственные войска под прикрытием российской авиации идут к военному аэродрому Абу Духур, зачищая от «Джебхат ан-Нусры» поселения на пути своего следования.

В конце дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников взяла под контроль населенный пункт Рувейда на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Sy_Reporter).

Боевики группировки «Джейш аль-Наср» нанесли удары по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Тель Сирьятель, используя системы залпового огня «Град». Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из местных источников.

В административном центре региона боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких гражданских активистов. Информационное агентство Almanar News писало, что причины взятия под стражу мирных жителей Идлиба неизвестны.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе города Мурек на севере провинции Хама. Об этом писал один из местных источников в своем Twitter (@omawinewsagency). Также военный Twitter-канал (@omawinewsagency) передавал, что авиация союзников атаковала укрепрайоны боевиков недалеко от Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Исламисты подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» возобновили минометный обстрел города Мхарде, передавало Almanar News. В связи с этим Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по зонам дислокации боевиков недалеко от Аль-Латамины. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq).

Столкновения между САА и радикальными исламистами отмечались также на северо-востоке региона. По данным Al-Masdar News, бойцы сирийской армии ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» Салахаддин аш-Шишани в этой местности.

В районе населенных пунктов Зелин и Аз-Зилакият утром продолжались боестолкновения между САА и радикалами «Ан-Нусры». При поддержке ВКС РФ солдатам армии САР удалось выбить террористов из Зелина. По данным военного Twitter-канала (@IvanSidorenko1), в результате продолжительных боев за Аз-Зилакият в середине дня правительственные войска освободили поселение от боевиков «Тахрир аш-Шам».

Ирак

В районе Аль-Мтебиже провинции Дияла было найдено секретное кладбище террористов «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News передавало, ссылаясь на источники в командовании армии Ирака, что солдаты правительственных войск обнаружили около 50 могил высокопоставленных командиров террористической организации.

В это же время на востоке провинции Анбар военнослужащие иракской армии и ополченцы «Хашд аш-Шааби» нашли два склада оружия ИГИЛовцев. По данным информагентства Iraqi News, в общей сложности в двух хранилищах обнаружено 143 самодельных взрывных устройства.

К востоку от Баакубы в провинции Дияла уничтожен один из высокопоставленных командиров «Исламского государства» Заркави Ход аль-Нада. Об этом сообщило, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, информационное агентство Alsumaria News.

Солдаты армии Ирака обнаружили «спящую ячейку» «Исламского государства» в районе Аль-Тармия к северу от Багдада. По данным информационного агентства Alsumaria News, террористы были арестованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)