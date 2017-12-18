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Украина
СБУ вызвала Саакашвили  на допрос
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    СБУ вызвала Саакашвили  на допрос

    21:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:16  18 Декабря 2017
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    СБУ вызвала Саакашвили  на допрос

    Киев, 18 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на допрос бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как сообщает представитель ведомства, допрос состоится в пятницу.

    По словам представителя СБУ, время допроса пока не указано, а сама повестка Саакашвили еще не передана, пишет агентство «Украинские новости».

    В этот понедельник Саакашвили прибыл в Генпрокуратуру, куда он ранее был вызван на допрос. Саакашвили пообщался с журналистами в вестибюле здания ведомства, после чего удалился, так и не прибыв на допрос. По словам самого Саакашвили, он намерен давать показания только СБУ.

    Напомним, что Саакашвили был задержан пятого октября, но его сторонники отбили политика у правоохранителей. 8 декабря Саакашвили был задержан вновь, но 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В итоге политик остался на свободе.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #саакашвили #сбу #допрос
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