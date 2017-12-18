Москва, 18 декабря. Смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России: стоимость гаджета упала примерно на треть от первоначальной стоимости.

По подсчетам аналитиков российского рынка мобильных телефонов, за последние пять месяцев стоимость смартфона Galaxy S8+ снизилась на 20 тысяч рублей. Эксперты напомнили, что еще в августе этого года модное устройство можно было купить за 59990 рублей. На сегодняшний день гаджет можно приобрести, оставив в магазине около 40 тысяч рублей.

Отмечается, что скачку цен подверглась не только продукция Samsung: одновременно с ней дешевеют и флагманские устройства Apple.

Напомним, презентация Galaxy S8 и S8+ состоялась в марте этого года. Старшая модель получила 6,2-дюймовый безрамочный дисплей.

Ранее стало известно, что новый Galaxy S9 от компании Samsung может получить необычный пурпурный оттенок.