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Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России
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    Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России

    21:20  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:20  18 Декабря 2017
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    Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России

    Москва, 18 декабря. Смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России: стоимость гаджета упала примерно на треть от первоначальной стоимости.

    По подсчетам аналитиков российского рынка мобильных телефонов, за последние пять месяцев стоимость смартфона Galaxy S8+ снизилась на 20 тысяч рублей. Эксперты напомнили, что еще в августе этого года модное устройство можно было купить за 59990 рублей. На сегодняшний день гаджет можно приобрести, оставив в магазине около 40 тысяч рублей.

    Отмечается, что скачку цен подверглась не только продукция Samsung: одновременно с ней дешевеют и флагманские устройства Apple.

    Samsung Galaxy S8+ резко подешевел в России

    Напомним, презентация Galaxy S8 и S8+ состоялась в марте этого года. Старшая модель получила 6,2-дюймовый безрамочный дисплей.

    Ранее стало известно, что новый Galaxy S9 от компании Samsung может получить необычный пурпурный оттенок. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #цены #samsung galaxy s8
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