МВФ потребовал от Украины повысить цены на газ внутри страны

Киев, 18 декабря. Украинские власти должны повысить цены на природный газ внутри страны до уровня импортного паритета. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йост Люнгман.

«Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом», — озвучил ожидания фонда Люнгман.

Он указал на то, что главной задачей Киева и МВФ якобы является внедрение свободного газового рынка. Это должно позволить стимулировать процесс реализации энергосберегающих мер.

«Они позволяют газовому сектору покрыть расходы и получить ресурс для инвестиций в газовую инфраструктуру», — цитирует слова представителя МВФ издание УНИАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш финпомощи в размере 600 миллионов евро.