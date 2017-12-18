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Украина
МВФ потребовал от Украины повысить цены на газ внутри страны
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    МВФ потребовал от Украины повысить цены на газ внутри страны

    21:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:43  18 Декабря 2017
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    МВФ потребовал от Украины повысить цены на газ внутри страны

    Киев, 18 декабря. Украинские власти должны повысить цены на природный газ внутри страны до уровня импортного паритета. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йост Люнгман.

    «Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом», — озвучил ожидания фонда Люнгман.

    Он указал на то, что главной задачей Киева и МВФ якобы является внедрение свободного газового рынка. Это должно позволить стимулировать процесс реализации энергосберегающих мер.

    «Они позволяют газовому сектору покрыть расходы и получить ресурс для инвестиций в газовую инфраструктуру», — цитирует слова представителя МВФ издание УНИАН.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш финпомощи в размере 600 миллионов евро.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #мвф
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