Сирия новости 18 декабря 22.30: семь мирных жителей Даръа ранены под обстрелом боевиков, радикалы вновь нарушили перемирие в Хомсе

Сирия, 18 декабря. Семь жителей Даръа пострадали под обстрелом боевиков, радикалы обстреляли из минометов мирные поселения Хомса, в Алеппо прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, теряет позиции в Хаме.

Провинция Алеппо

Взрывное устройство сдетонировало в поселении Дарат Изза, сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus). В результате инцидента погиб один мирный житель, также известно о двух раненных женщинах.

Российская авиация продолжает наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Алеппо. Местные источники пишут, что ВКС РФ атакуют укрепрайоны радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Бурж Сбейне.

Провинция Хомс

Радикальные вооруженные формирования, действующие на территории провинции Хомс, вновь нарушили режим прекращения огня и подвергли минометному обстрелу мирные поселения Аль-Машру и Кани аль-Аси на севере региона. Об этом сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@national.defense.homs).

Напомним, северная часть провинции Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Однако некоторые антиправительственные группировки нарушают установленное в регионе перемирие, вызывая вынужденную ответную реакцию Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Даръа

Боевики незаконных вооруженных группировок открыли огонь по спортивному комплексу в городе Даръа, передает на своей странице в Twitter (@now_damascus) Damascus Now. По данным информационного агентства, под обстрелом радикалов пострадало семь мирных жителей административного центра провинции.

Ранее сообщалось, что террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» провели обстрел города Даръа. В качестве ответных мер солдаты Сирийской арабской армии (САА) атаковали зоны дислокации исламистов.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников взяла под контроль населенный пункт Рувейда на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Sy_Reporter). По данным автора публикации, кампанию правительственных войск против исламистов «Джебхат ан-Нусры» на территории региона поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегического города Абу Дали. Кроме того воздушно-космические силы РФ атаковали позиции «Ан-Нусры» недалеко от Рахаджана и Аш-Шакусии.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник в сети Twitter (@bin_kfit).

Также бои между правительственными войсками и радикальными исламистами идут в северной и северо-восточной частях региона. Ранее сообщалось, что армия Башара Асада выбила террористов «Джебхат ан-Нусры» из поселений Зелина и Аз-Зилакият. Операцию по освобождению территорий провинции Хама от боевиков «Ан-Нусры» поддерживают российские ВКС, нанося удары по укрепрайонам исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)