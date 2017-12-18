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Специалист Google обнаружил опасную уязвимость в Windows 10
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    Специалист Google обнаружил опасную уязвимость в Windows 10

    21:02  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:02  18 Декабря 2017
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    Специалист Google обнаружил опасную уязвимость в Windows 10

    Москва, 18 декабря. В операционной системе Windows 10 обнаружена опасная уязвимость, которая позволяет похищать данные пользователей. Об этом сообщил специалист компании Google Тэвис Орманди.

    По его словам,  в встроенном в Windows 10 менеджере паролей Keeper обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут похищать сохраненные пароли. Орманди заявил, что обнаружил данную проблему только в тестовом варианте Windows. Однако позднее в ходе обсуждения на Reddit пользователи подтвердили, что уязвимость присутствует и в версии релиза. В компании Microsoft заявили, что в Сети уже есть обновление с исправлением данной проблемы.  

    Стоит отметить, что аналогичная уязвимость была обнаружена в операционной системе Windows более года назад.

    Автор: Алексей Громов
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    #google #windows #уязвимость #пароли
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