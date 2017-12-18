Специалист Google обнаружил опасную уязвимость в Windows 10

Москва, 18 декабря. В операционной системе Windows 10 обнаружена опасная уязвимость, которая позволяет похищать данные пользователей. Об этом сообщил специалист компании Google Тэвис Орманди.

По его словам, в встроенном в Windows 10 менеджере паролей Keeper обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут похищать сохраненные пароли. Орманди заявил, что обнаружил данную проблему только в тестовом варианте Windows. Однако позднее в ходе обсуждения на Reddit пользователи подтвердили, что уязвимость присутствует и в версии релиза. В компании Microsoft заявили, что в Сети уже есть обновление с исправлением данной проблемы.

Стоит отметить, что аналогичная уязвимость была обнаружена в операционной системе Windows более года назад.