Собянин наградил победителей чемпионата WorldSkills

Москва, 18 декабря. Глава российской столицы Сергей Собянин вручил награды победителям международного чемпионата WorldSkills, а также их тренерам и наставникам.

Торжественная церемония награждения прошла на базе Цифрового делового пространства. Как передает издание «Аргументы и факты», почетные грамоты и благодарственные письма получили 29 горожан (включая четырех призеров и 12 участников WorldSkills в Объединенных Арабских Эмиратах), а также 13 тренеров и экспертов.

«То, что вы победили на профессиональном конкурсе мастерства среди рабочих профессий, на мой взгляд, не менее важное событие», — отметил мэр Москвы в своем выступлении.

Напомним, в конце октября стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с одним из победителей чемпионата WorldSkills Константином Лариным.