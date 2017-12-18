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Собянин наградил победителей чемпионата WorldSkills
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    Собянин наградил победителей чемпионата WorldSkills

    21:03  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  18 Декабря 2017
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    Собянин наградил победителей чемпионата WorldSkills

    Москва, 18 декабря. Глава российской столицы Сергей Собянин вручил награды победителям международного чемпионата WorldSkills, а также их тренерам и наставникам.

    Торжественная церемония награждения прошла на базе Цифрового делового пространства. Как передает издание «Аргументы и факты», почетные грамоты и благодарственные письма получили 29 горожан (включая четырех призеров и 12 участников WorldSkills в Объединенных Арабских Эмиратах), а также 13 тренеров и экспертов.

    «То, что вы победили на профессиональном конкурсе мастерства среди рабочих профессий, на мой взгляд, не менее важное событие», — отметил мэр Москвы в своем выступлении.

    Напомним, в конце октября стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с одним из победителей чемпионата WorldSkills Константином Лариным.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #worldskills
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