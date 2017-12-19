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Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА
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    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    7:00  19 Декабря 2017
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    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    Сирия, 19 декабря. «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА; САА продолжают продвижение в сторону Абу-Духура. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в сторону авиабазы Абу-Духур в провинции Алеппо.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: оставили свои позиции в районе населенного пункта Расм-эс-Сайяль в провинции Алеппо.

    «Исламское государство»:1 ведет интенсивные бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Шиха на северо-востоке провинции Хама.

    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    RFS Media Office опубликовал информацию, раскрывающую подробности вывода боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» из района Восточная Гута в провинцию Идлиб. Ранее сообщалось, что покинуть анклав террористов в провинции Дамаск в результате достигнутых с сирийским военным командованием договоренностей должны были 200 боевиков. Однако, как сообщает источник, многие боевики отказались покидать Восточную Гуту, а один из духовных лидеров «Хайят Тахрир аш-Шам» потребовал, чтобы боевики остались в Восточной Гуте и защищали ее.

    По имеющимся данным, руководство террористического альянса призвало своих подчиненных, желающих отправиться в Идлиб, зарегистрировать свои имена до четверга в пункте радикальных исламистов, находящемся в городе Хаммурие.

    Решение «Хайят Тахрир аш-Шам» продиктовано разногласиями с другой вооруженной группировкой, действующей в Восточной Гуте, «Джейш аль-Ислам», попытки устранить которую привели к большим потерям со стороны террористического альянса «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    Правительственные войска продолжают продвижение в сторону авиабазы Абу-Духур. Как сообщает Telegram-канал @ Ebaa_Agency, в результате успешного наступления САА боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» были вынуждены оставить свои позиции в районе населенного пункта Расм-эс-Сайяль. По информации источника некоторые боевики отказываются участвовать в боестолкновениях с правительственными силами в этом районе. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» могли отступить, чтобы подготовить засаду для сирийской армии далее на маршруте продвижения к Абу-Духуру.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    Как сообщает источник в Telegram (@nors2017), несколько отрядов численностью в десятки боевиков, подготовленных на американской базе в районе пограничного пункта Ат-Танф, могут прибыть в провинцию для срыва переброски правительственных войск в западную часть Сирии. Предполагается, что вероятнее всего проамериканские боевики будут действовать против САА малочисленными мобильными группами, устраивая засады и диверсии на основных маршрутах передвижения правительственных войск, а также на военных объектах сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.  

    По информации источника в Twitter (@QalaatAlMudiq), немногочисленные отряды «Исламского государства» могут организовать контратаку САА из районов Эр-Рамади, Аббас и Сбехан на левом берегу Евфрата, прибегнув к использованию террористов-смертников.

    Провинция Хама

    Сирия новости 19 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» покинет Восточную Гуту; боевики из Ат-Танфа попытаются сорвать переброску сил САА

    На северо-востоке Хамы продолжаются бои между правительственными войсками, «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства».

    По информации источника в Twitter (@aejkhalil2), наиболее активные боестолкновения конкурирующих группировок террористов отмечаются северо-восточнее населенного пункта Шиха.

    Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN пишет, что вероятнее всего отряд ИГ1 будет пытаться продвинуться из района Шиха и Абу-Ханадек в сторону населенного пункта Каср-Вардан. Одновременно с этим, «Хайят Тахрир аш-Шам» скорее всего будет стремиться развить наступление на позиции боевиков «Исламского государства» из района населенного  пункта Джнейне в сторону Шакусии. Источник не исключает и вероятность действий «Хайят Тахрир аш-Шам» против подразделений САА в окрестностях населенных пунктов Ксур-эш-Шахтир, Рахаджан и Мустариха.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #дейр-эз-зор #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам
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