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МОК пожизненно отстранил бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр
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    МОК пожизненно отстранил бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр

    20:42  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:43  18 Декабря 2017
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    МОК пожизненно отстранил бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр

    Москва, 18 декабря. Международный олимпийский комитет до конца жизни отстранил российского бобслеиста Алексея Воеводу от участия в Олимпийских играх, сообщили в пресс-службе МОК.

    По данным МОК, Воевода нарушил антидопинговые правила на Играх в Сочи. Его результаты на этих соревнованиях аннулированы.

    Проверкой допинг-проб российских спортсменов занималась комиссия МОК по руководством Дениса Освальда.

    Воевода, согласно решению МОК, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

    МОК пожизненно отстранил бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр

    Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин констатировал, что Международный олимпийский комитет и WADA испытывают давление. После этого Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на выступление российского лидера, заверив, что является прозрачной и нейтральной организацией.

    Автор: Катерина Тимошенская
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