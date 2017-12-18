МОК пожизненно отстранил бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр

Москва, 18 декабря. Международный олимпийский комитет до конца жизни отстранил российского бобслеиста Алексея Воеводу от участия в Олимпийских играх, сообщили в пресс-службе МОК.

По данным МОК, Воевода нарушил антидопинговые правила на Играх в Сочи. Его результаты на этих соревнованиях аннулированы.

Проверкой допинг-проб российских спортсменов занималась комиссия МОК по руководством Дениса Освальда.

Воевода, согласно решению МОК, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин констатировал, что Международный олимпийский комитет и WADA испытывают давление. После этого Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на выступление российского лидера, заверив, что является прозрачной и нейтральной организацией.