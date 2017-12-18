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США нашли новую угрозу нацбезопасности
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    США нашли новую угрозу нацбезопасности

    20:35  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:36  18 Декабря 2017
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    США нашли новую угрозу нацбезопасности

    Вашингтон, 18 декабря. Цепная миграция подрывает национальную безопасность США. Такую позицию президента США Дональда Трампа изложил Белый дом, распространивший фактологическую справку в поддержку аргументов главы администрации.

    «Система цепной миграции размывает базу рабочей силы страны и способствует увеличению дефицита бюджета. Она также подрывает национальную безопасность, потому что не установлены критерии отбора иммигрантов, которые основывались бы на потребностях страны», — говорится в сообщении.

    В Белом доме также добавили, что иностранцы, въезжающие в США по семейным визам, позднее получают американское гражданство, что дает право голоса.

    Напомним, 15 декабря Дональд Трамп заявил, что в результате цепной миграции, а также благодаря визовой лотерее в США попадают «худшие представители общества». Президент США подчеркнул, что страна нуждается в создании системы иммиграции, которая учитывает «потребности американских семей», налогоплательщиков, а также вопросы безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #миграция
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