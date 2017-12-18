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МИД РФ: спецпосланник ООН по Сирии может посетить Москву до конца года
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    МИД РФ: спецпосланник ООН по Сирии может посетить Москву до конца года

    20:21  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  19 Декабря 2017
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    МИД РФ: спецпосланник ООН по Сирии может посетить Москву до конца года

    Москва, 18 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Россию до конца 2017 года. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

    «Не исключен такой вариант. Возможно, до нового года. Он (де Мистура - прим. ФАН) сейчас находится в Нью-Йорке для доклада в Совете Безопасности. Не исключено, что после этого наши контакты с ним в Москве продолжатся», — сказал Гатилов.

    Ранее де Мистура заявил, что восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве является «упущенной возможностью». По его словам, прошедшие переговоры в Женеве, на которых правительственная делегация Сирии категорически отвергла требования оппозиции об уходе Башара Асада с поста президента Сирии до начала переходного периода стали упущенной возможностью.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #оон #де мистура
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