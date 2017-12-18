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Политика
США назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами»
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    США назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами»

    20:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  18 Декабря 2017
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    США назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами»

    Вашингтон, 18 декабря. Новая стратегия национальной безопасности США определяет Россию и Китай как «ревизионистские державы». Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

    «Термин «ревизионистская держава» касается тех стран, которые стараются изменить статус-кво. Китай также пытается изменить статус-кво», — заявил чиновник.

    По его словам, действия России якобы направлены на изменение политической ситуации в Европе, КНР также пытается изменить статус-кво посредством милитаризации в Южно-Китайском море. Представитель Белого дома также добавил, что помимо «ревизионистских держав» угрозу для США представляют страны-изгои, а также международные террористические организации.

    Накануне английская деловая газета Financial Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о том, что президенту РФ Владимиру Путину удалось возродить Россию как государство, а также добиться авторитета, который учитывает мнение Москвы наравне с другими странами при решении серьезных мировых проблем, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #китай #белый дом
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