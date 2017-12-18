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Украина
На Украине зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней
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    На Украине зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

    19:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:56  18 Декабря 2017
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    На Украине зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

    Киев, 18 декабря. Специалисты государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зарегистрировали очередную вспышку африканской чумы свиней в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «В Харьковской области на территории охотничьих угодий «Бирюк» и «Охотник ЛТД» был проведен отстрел диких кабанов», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что у животных были взяты пробы биоматериалов, в двух из них был обнаружен вирус африканской чумы. В районе обнаружения очага заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса.

    Стоит отметить, что в последнее время в разных частях Украины регулярно фиксируются вспышки африканской чумы свиней. Ранее ведомство сообщало о вспышках инфекции в Кировоградской и Черниговской областях.

    В середине сентября власти Донецкой народной республики запретили ввоз продукции из мяса свинины со всей территории Украины. Причиной данного решения стала эпидемия африканской чумы свиней на Украине, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #вирус #харьковская область #африканская чума
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