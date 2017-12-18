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Сбой произошел в работе Telegram
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    Сбой произошел в работе Telegram

    19:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:55  18 Декабря 2017
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    Сбой произошел в работе Telegram

    Москва, 18 декабря. Сбой произошел в работе мессенджера Павла Дурова Telegram.

    Около 19.30 пользователи Telegram стали сообщать о сбое в работе мессенджера. Сообщения между собеседниками не отправлялись, либо приходили с большими задержками. 

    Ранее появилась информация о пресечении попытки боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) организовать теракт в Санкт-Петербурге. По данным следствия, экстремисты использовали для переписки Telegram.

    Сбой произошел в работе Telegram

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 декабря, констатировал, что в Кремле не в курсе о роли мессенджера Telegram в предотвращении террористического акта в Северной столице.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мессенджер #сбой #telegram
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