Сбой произошел в работе Telegram

Москва, 18 декабря. Сбой произошел в работе мессенджера Павла Дурова Telegram.

Около 19.30 пользователи Telegram стали сообщать о сбое в работе мессенджера. Сообщения между собеседниками не отправлялись, либо приходили с большими задержками.

Ранее появилась информация о пресечении попытки боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) организовать теракт в Санкт-Петербурге. По данным следствия, экстремисты использовали для переписки Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 декабря, констатировал, что в Кремле не в курсе о роли мессенджера Telegram в предотвращении террористического акта в Северной столице.

1 Организация запрещена на территории РФ.