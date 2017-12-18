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Фильм «Довлатов» Германа-младшего поборется за главный приз на Берлинале
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    Фильм «Довлатов» Германа-младшего поборется за главный приз на Берлинале

    20:02  18 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  18 Декабря 2017
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    Фильм «Довлатов» Германа-младшего поборется за главный приз на Берлинале

    Берлин, 18 декабря. Фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» поборется за главный приз на Международном берлинском кинофестивале.

    Картина повествует о четырех днях жизни известного писателя Сергея Довлатова в Петербурге. Известно, что события разворачиваются в 1971 году.

    Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич. Кроме того, в ленте исполнили роли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный, а также Антон Шагин.

    Международный берлинский кинофестиваль пройдет в 2018 году с 15 по 25 февраля. Кроме «Довлатова» за главный приз будут бороться девять фильмов из США, Франции, Италии, Германии, Польши, Испании и Великобритании.

    Фильм «Довлатов» Германа-младшего поборется за главный приз на Берлинале

    Ранее сообщалось, что сквер имени советского писателя и журналиста Сергея Довлатова может появиться в Санкт-Петербурге. Об это заявил в ноябре депутат заксобрания города Борис Вишневский.

    Автор: Катерина Тимошенская
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