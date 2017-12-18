Фильм «Довлатов» Германа-младшего поборется за главный приз на Берлинале

Берлин, 18 декабря. Фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» поборется за главный приз на Международном берлинском кинофестивале.

Картина повествует о четырех днях жизни известного писателя Сергея Довлатова в Петербурге. Известно, что события разворачиваются в 1971 году.

Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич. Кроме того, в ленте исполнили роли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный, а также Антон Шагин.

Международный берлинский кинофестиваль пройдет в 2018 году с 15 по 25 февраля. Кроме «Довлатова» за главный приз будут бороться девять фильмов из США, Франции, Италии, Германии, Польши, Испании и Великобритании.

Ранее сообщалось, что сквер имени советского писателя и журналиста Сергея Довлатова может появиться в Санкт-Петербурге. Об это заявил в ноябре депутат заксобрания города Борис Вишневский.